Врач подсказал, как восполнить дефицит железа в организме

Дефицит железа — одна из частых причин анемии, которая может возникнуть в любом возрасте. О том, какие продукты помогут восполнить запасы этого микроэлемента, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Врач объяснил, что анемия — это не сама болезнь, а сигнал о том, что в организме чего-то не хватает. Чаще всего речь идёт о дефиците железа. Главное — не просто поднять гемоглобин, а найти и убрать причину его падения. У пожилых это часто связано с возрастными заболеваниями или особенностями питания.

По словам эксперта, лучше всего железо усваивается из продуктов животного происхождения. Самые полезные из них печень (говяжья, куриная, рыбья) и красное мясо (говядина, телятина, нежирная свинина).

Кроме того, Дмитрий Карпенко посоветовал включить в рацион печёночные паштеты — их удобно брать с собой как полезный перекус.