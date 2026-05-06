Врач назвал самые опасные ошибки при удалении клеща

Главный риск связан не с методом извлечения паразита. Врач-дезинфектолог Николай Дубинин предупредил о распространённых, но крайне опасных ошибках, которые люди совершают при удалении присосавшегося клеща.

© Чемпионат.com

Самые опасные способы удаления клеща — это самые долгие. Чем дольше паразит остаётся на коже, тем дольше он обменивается возбудителями инфекций с кровью носителя. Поэтому самая главная ошибка, по мнению специалиста, нести клеща на себе в травмпункт или лабораторию, чтобы там его извлекли.

Вторая критическая ошибка — давление на клеща во время извлечения. Если сдавливать паразита пинцетом или пальцами, он рефлекторно выплёскивает всё содержимое своего кишечника в кровяное русло. В случае, если клещ инфицирован, такое действие резко повышает риск заражения.

Как же удалять клеща правильно? Дубинин подчёркивает, что сделать это необходимо сразу и любыми подручными средствами — пинцетом, ногтями, ниткой из одежды или тонкими палочками. Главное условие — не сдавливать тело клеща. Скорость и аккуратность в этом деле важнее, чем поиск «идеального» инструмента или медицинской помощи.