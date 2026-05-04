Кортизоловое ожирение: как гормон стресса связан с лишним весом

Стараясь похудеть, люди соблюдают дефицит калорий и регулярно занимаются спортом, но иногда, несмотря на все старания, вес стоит на месте. Причина может заключаться в чрезмерной выработке кортизола — гормона стресса. Как он связан с похудением, что поможет выявить проблему и избавиться от нее, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Как связаны стресс и лишний вес

Как рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, гормон стресса, выработку которого регулируют надпочечники, действительно может влиять на скорость похудения, так как от него зависит скорость обмена веществ.

При хроническом стрессе уровень кортизола повышается. Это приводит к повышению глюкозы в крови и избыточному отложению жира — в особенности в области живота, груди и шеи. Именно эти зоны выдают кортизоловое ожирение, — пояснила доктор.

Кроме того, от уровня гормона стресса зависят аппетит и качество сна, продолжила диетолог.

кортизол усиливает тягу к высококалорийной, сладкой и жирной пище, потому что при стрессе организм нуждается в быстрых углеводах;

вырабатывается больше гормона голода (грелина) и нарушается синтез гормона насыщения (лептина), поэтому человеку становится сложно контролировать количество съеденного;

страдает и качество сна: из-за избытка гормона стресса возникает потребность в дополнительной энергии.

Как распознать высокий уровень кортизола

Человек может самостоятельно заподозрить нарушение уровня кортизола в крови по следующим признакам:

если при привычном рационе питания человек начинает необоснованно набирать вес;

жировые отложения преимущественно располагаются в области живота;

не получается контролировать аппетит;

есть выраженная тяга к сладкому.

Совокупность этих признаков может говорить о переизбытке кортизола, — подчеркнула Русакова.

Однако чтобы наверняка определить уровень гормона стресса, необходимо сдать анализы крови, мочи и слюны.

Забор биоматериала нужно сделать в утреннее и вечернее время. Отследить колебания гормона стресса в течение дня можно, сдав на анализ слюну и мочу, потому что выработка кортизола зависит от индивидуальных особенностей организма. Интерпретировать результаты должен врач-эндокринолог после изучения медицинской карты пациента, — отметила специалист.

Что меняется после нормализации уровня кортизола

Снижение уровня кортизола ускоряет процесс похудения, потому что способствует:

улучшению метаболизма;

снижению тяги к сладкому и жирному.

Но это работает только в комплексе с правильным питанием и регулярной физической активностью. Также важно контролировать уровень стресса и спать не менее восьми часов в сутки, — уточнила Русакова.

Также при нормализации выработки кортизола можно избавиться от излишней отечности, добавила врач.

Если отеки связаны с дисбалансом гормона стресса, а не являются следствием нарушения работы почек, сердца или щитовидной железы, тогда человек может избавиться от отеков. Это объясняется тем, что нормализуется метаболизм и решается гормональная причина задержки жидкости, — заключила диетолог.

