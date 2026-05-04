Ортопед объяснил, какие стельки помогут вылечить плоскостопие

Эффективная конструкция ортопедического изделия позволяет снизить нагрузку на стопу. При плоскостопии рекомендуется использовать стельки с супинатором, заявил в интервью NEWS.ru травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Ибрагим Абакаров.

Врач пояснил, что стельки-супинаторы могут применяться уже при первой степени плоскостопия. Они задействуют дополнительную мускулатуру, выполняют амортизирующую функцию и уменьшают нагрузку на стопу.

Существуют различные виды изделий: стельки под переднюю часть стопы, задники. Наиболее эффективный вариант, по мнению ортопеда, — супинатор под пятку и пронатор под передний отдел. В этом случае Абакаров рекомендует использовать индивидуально подобранные ортопедические изделия.

