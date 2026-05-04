Эксперт предупредила об опасности кетодиеты

Нутрициолог Юлия Хлопова предупредила об опасности кетодиеты в рубрике «Теперь вы знаете». По её словам, отказ от углеводов переводит организм в кетоз. Печень и почки работают на износ, вымываются электролиты, растет «плохой» холестерин.

«У части людей на кетодиете поднимается ЛПНП («плохой холестерин»), иногда значительно. Второй слой — кишечник: при низком потреблении клетчатки меняется состав микробиоты, снижается продукция короткоцепочечных жирных кислот, что связано с барьерной функцией кишечника и воспалительными процессами», — сказала эксперт.

Кроме того, есть ещё один минус этой диеты. Она не работает долгосрочно, при возврате углеводов вода и масса возвращаются.