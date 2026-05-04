Некоторых людей предупредили об опасности гранатов

Гранаты могут быть опасны для некоторых людей, хотя они и богаты антиоксидантами, клетчаткой, витамином C и калием, предупредили диетолог Мэгги Мун и Келси Лоренц. О том, кому нужно есть эти плоды с осторожностью, они рассказали в беседе с изданием Good Housekeeping.

По словам Мун, в первую очередь ограничить употребление гранатов нужно людям с болезнями почек, так как этот фрукт содержит много калия. В свою очередь, Лоренц отметила, что употребление гранатов или гранатового сока в больших количествах может вызвать проблемы с ЖКТ, например, диарею.

Кроме того, гранаты в чистом виде не рекомендуется есть диабетикам, так как они содержат много сахара.

«Однако если добавить к ягодам или соку граната источником белка и жира (например, йогуртом), это может помочь стабилизировать уровень сахара в крови», — добавила Лоренц.

