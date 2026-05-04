Гастроэнтеролог назвал продукты, которые опасно сочетать с шашлыком

Стартовал сезон шашлыков. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, какие продукты не стоит сочетать с блюдом и сколько мяса можно съесть без вреда для здоровья.

По словам специалиста, взрослому здоровому человеку достаточно 150–200 граммов готового мяса за один приём — это примерно 2–3 средних кусочка. Дневная норма не должна превышать 300–400 граммов.

Что касается гарнира, картофель и белый хлеб в сочетании с жирным мясом существенно увеличивают калорийность блюда, особенно для людей с лишним весом. Отварной картофель лучше заменить на запечённый в мундире, а белый хлеб — на цельнозерновой.

Грибы гастроэнтеролог советует есть в умеренных количествах: 5–6 небольших или 2–3 крупных на порцию, при условии хорошей переносимости и тщательной термической обработки. Жарить их в большом количестве масла не стоит.

Запивать шашлык сладкими газировками и алкоголем врач не рекомендует из-за высокой нагрузки на печень и поджелудочную железу. Лучшая альтернатива — травяной чай или несладкий морс.

Чёрные корочки и угольки на мясе следует обрезать — они содержат канцерогенные вещества, которые могут вызвать дискомфорт в желудке. Майонез и острые соусы допустимы в ограниченных количествах: первые создают лишнюю нагрузку на пищеварение, вторые могут спровоцировать изжогу и обострение заболеваний ЖКТ.

Особую осторожность стоит проявить людям с проблемами поджелудочной железы и желчного пузыря. Жирное мясо способно спровоцировать приступ панкреатита или холецистита, вызвать тяжесть в животе, диарею или запоры.

