Врач предупредил о деликатесе, способном вызвать острый сепсис

Врач Семен Котов рассказал, чем могут быть опасны устрицы и некоторые другие экзотические деликатесы. О том, чем может грозить их употребление в пищу, доктор предупредил в разговоре с изданием РИАМО.

© Lenta.ru

Врач объяснил, что устрицы фильтруют воду и накапливают различные вирусы и бактерии. По словам Котова, из-за этого они могут становиться причиной очень тяжелых токсикоинфекций. В частности, они могут накапливать норовирус и бактерию Vibrio vulnificus, которая может вызывать острый сепсис.

Кроме того, серьезно навредить здоровью может икра улиток. Врач объяснил, что в ней могут содержаться опасные паразиты, которые могут поражать центральную нервную систему. Кроме того, в икре улиток есть специфические белковые соединения, способные провоцировать тяжелейшие перекрестные реакции.

Котов добавил, что опасно может быть и употребление в пищу насекомых, в том числе тараканов. «В их хитиновом панцире содержится белок тропомиозин. Если у пациента есть банальная аллергия на пылевых клещей или креветок, экзотический ужин стремительно закончится отеком Квинке и реанимацией», — отметил доктор.

Ранее врач Ольга Уланкина рассказала, как отличить аллергию на березу от простуды. По ее словам, характерной особенностью аллергии на березу является склонность к перекрестным реакциям, например, на яблоки, груши или вишни.