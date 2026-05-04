Как использовать бег как терапию против стресса

Психотерапевт Ирина Крашкина (АО «Медицина») рассказала «Чемпионату», как использовать массовые забеги как эмоциональную терапию. Она подчеркнула, что с практической точки зрения важно помнить: коллективный ресурс работает только при адекватной дозировке. Если вы восстанавливаетесь после выгорания или принимаете психотропные препараты, начинайте с бега до пяти километров.

«Избегайте мероприятий с жёстким нормативом времени — они провоцируют синдром социального сравнения, когда психика фиксируется не на процессе, а на чужих результатах. Чёткий маркер полезности: через сутки после события вы чувствуете лёгкую мышечную усталость, но эмоциональный фон ровный», — сказала эксперт.

Если появляется раздражение или бессонница — это сигнал пересмотреть формат или добавить индивидуальную работу. Групповая динамика не заменяет психотерапию при клинических состояниях, но может стать мостом к ней.

