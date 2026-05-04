Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть сладкие батончики и мюсли

Сладкие батончики, включая шоколадные, козинаки и мюсли, можно есть не всем. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, кому они противопоказаны.

Специалист заявил, что категорически не рекомендует употреблять такие продукты людям с сахарным диабетом, ожирением и инсулинорезистентностью. Также под запретом батончики для тех, кто страдает различными аллергическими реакциями.

Особое внимание диетолог уделил протеиновым батончикам. Он посоветовал аллергикам отказаться и от них, поскольку в составе таких продуктов часто присутствует соя — довольно аллергенный компонент.