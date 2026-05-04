Названа самая вредная для организма выпечка

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая выпечка является самой вредной для организма. Как пишет АиФ, речь идет о жареных изделиях из теста с сосиской.

Поляков указал, что такие перекусы в целом нельзя назвать полезными, и самым правильным вариантом было бы вовсе отказаться от них. По его словам, печеные изделия немного предпочтительнее жареных, однако их пищевая ценность остается низкой, поэтому употреблять их стоит как можно реже.

Диетолог также призвал с осторожностью относиться к перекусам на ходу, подчеркнув, что жареные сосиски в тесте представляют собой настоящую «калорийную бомбу».

Ранее новости сообщали, что в рамках профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стоит минимизировать или отказаться от способа приготовления в виде жарки на любом масле, заменив это на аэрогриль, запекание и прочее.