Остеопат объяснил, почему шпильки вредят опорно-двигательному аппарату

Остеопат Дмитрий Горковский объяснил в беседе с «Чемпионатом», почему шпильки вредят опорно-двигательному аппарату. Он рассказал, что обувь на высоком каблуке с точки зрения биомеханики — добровольная пытка для всего опорно-двигательного аппарата. Из-за шпильки пятка неестественно задирается вверх, и вес тела переносится на передний отдел стопы. Стопа в норме должна работать как рессора, гася ударную нагрузку при ходьбе, но в таком положении она эту функцию теряет.

«Вся плюсна оказывается перегружена, что со временем ведёт к поперечному плоскостопию и той самой выпирающей косточке, с которой потом так мучаются женщины. Но стопой дело не ограничивается. Наше тело — это единая цепь. Когда вы встаёте на каблуки, центр тяжести смещается вперёд. Чтобы вы банально не упали лицом вниз, организм вынужден компенсировать это смещение. Таз уходит в передний наклон, поясница прогибается сильнее», — сказал эксперт.

В итоге мышцы поясницы находятся в постоянном напряжении. Отсюда эти ноющие боли в спине после вечеринки или рабочего дня на ногах. А еще икроножная мышца и ахиллово сухожилие из-за постоянно приподнятой пятки укорачиваются. Мышца привыкает работать в укороченной амплитуде, и со временем переход на плоскую подошву начинает вызывать реальный дискомфорт и даже боль.