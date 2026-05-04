Какие техники массажа подходят при травмах, отеках или бессоннице

«Вечерняя Москва» узнала, как правильно подобрать для себя массаж и какие техники существуют.

Сегодня массажные студии предлагают огромный выбор — от классического массажа до слим-версий с обертыванием. По словам мастера по медицинскому массажу Янины Михайловой, их различают по цели воздействия и технике.

— Основных видов массажа около десяти, помимо классического. И их можно делить на несколько больших групп. Например, по цели воздействия: лечебный (медицинский) массаж применяется для восстановления функций опорно-двигательного аппарата, при болях в спине, остеохондрозе, после травм. Его проводят только дипломированные специалисты с медицинским образованием. Спортивный массаж создан для подготовки мышц к высоким нагрузкам и ускоренного восстановления после них. Расслабляющий (классический) — направлен на снятие мышечного напряжения, стресса и улучшение общего самочувствия. Косметический массаж лица и тела работает с тонусом кожи, убирает отеки, моделирует контуры, улучшает цвет лица, — перечисляет варианты эксперт.

Также есть различия по технике. В выборе массажа стоит руководствоваться медицинским и логическим подходом. Определитесь с основной целью или проблемой, которая беспокоит.

— Болит спина, шея, беспокоят головные боли? Вам к медицинскому или лечебному массажисту. Усталость, стресс, бессонница — выбирайте расслабляющий классический массаж. Целлюлит, отеки, дряблость кожи, подготовка к лету? Ваш выбор — антицеллюлитный или аппаратный массаж. Отеки лица, второй подбородок, тусклый цвет лица? Обратите внимание на массаж лица, — добавляет Янина.

Перед любым массажем, особенно интенсивным или лечебным, убедитесь в отсутствии противопоказаний: острые воспаления, высокая температура, тромбоз, онкология и другие заболевания.

По словам эксперта, самый частый и важный вопрос, который возникает у людей, — стоит ли терпеть боль во время массажа.

— Терпимая боль — это норма, а острая, резкая боль — это сигнал остановить мастера, — добавляет Янина.

Боль нормальна: при проработке глубоких, хронически зажатых мышц (например, воротниковой зоны у офисных сотрудников или поясницы) вы можете чувствовать приятную, терпимую болезненность, которую часто называют «сладкой болью». Будто на очень напряженный участок надавили и он «отвечает». Как только мастер отпускает руку, боль сразу проходит. Это нормально и говорит о том, что мышцы начинают расслабляться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марият Мухина, хирург, доктор медицинских наук:

— Сейчас популярность набирает также висцеральный массаж, с помощью которого можно даже промассировать позвоночник, но со стороны, где находятся мышцы кора. Таким образом снимаются многие спазмы и напряжение. Висцеральный массаж также воздействует на кровеносную, нервную, репродуктивную и костно-мышечную системы.

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОМА

Массаж можно проводить в домашних условиях, если речь не идет о серьезных проблемах. Для поддержания здоровья и избавления от отеков можно присмотреться к следующим инструментам: