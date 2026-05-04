Генетик предупредил о неочевидном влиянии стресса на ДНК

Стресс способен влиять не только на психику, но и на ДНК. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал генетик Константин Китаев.

По его словам, под удар попадает не сама последовательность молекулы, а её «упаковка», и последствия этих изменений могут проявляться спустя время — в том числе у следующих поколений.

«ДНК в клетках упакованы особым образом, — объяснил специалист. — И от этой упаковки зависит то, как гены проявляются в будущем, в том числе и у потомков».

Китаев отметил, что ряд исследований на животных подтверждает, что стрессовые ситуации — голод, перепады температуры, другие потрясения — оказывают влияние на структуру упаковки ДНК. В результате некоторые гены начинают работать чуть иначе.

При этом изменения происходят не мгновенно. Влияние стресса на упаковку ДНК может проявиться позже, когда какие-то гены начнут работать по-другому. Это, в свою очередь, способно сказаться на здоровье и особенностях организма уже у следующих поколений.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.