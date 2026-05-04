ВОЗ назвала способы избежать укуса клеща

Для того чтобы избежать укуса клеща, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали избегать высокой травы и густой растительности и носить светлую одежду с длинным рукавом, пишет РИА Новости.

В случае посещения таких мест брюки следует заправлять в носки, подчеркнули в ВОЗ. Отмечается, что дополнительной защитой станут репелленты от насекомых. Все эти меры также важно соблюдать людям, которые работают на открытом воздухе.

В организации также рекомендовали проконсультироваться с медработниками по поводу вакцинации против клещевого энцефалита.

Между тем врачи отмечают, что укус клеща некоторое время может остаться незаметным для человека, если насекомое сразу после него отпало: клещ впрыскивает обезболивающее вещество. Однако через какое-то время человек все равно почувствует зуд и распирание в месте укуса, рассказал ранее "РГ" врач-терапевт Поликлиника.ру Антон Любимов.

Если же клещ был заражен, то и место укуса начнет постепенно меняться, обратила внимание медицинский консультант лаборатории Lab4U, кандидат медицинских наук Екатерина Гергесова. Например, пятно может увеличиться, образуя красное кольцо с более светлым или синеватым центром. Это характерный признак болезни Лайма - бактериальной инфекции, которая может поражать различные органы и системы организма, включая кожу, суставы, нервную систему и сердце. Именно поэтому при подозрении на укус клеща важно вовремя обратиться к врачу.