Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин рассказал «Чемпионату», почему не стоит резко возвращаться к спорту после длинных выходных. Под конец отдыха многие чувствуют тело рыхлым и чужим. Первая мысль — срочно бежать в зал и выжимать из себя все соки. Это самая частая и опасная ошибка.

«За пару недель лени вы не растеряли мышцы. То, что вы ощущаете, — это уснувшая центральная нервная система, сбитый режим и отёк тканей из-за избытка углеводов. Мышцы кажутся плоскими просто потому, что запасы гликогена в них не расходовались и не обновлялись. Пытаться вернуть форму жёсткой тренировкой до отказа — это как заводить машину в -30° без прогрева. Гормоны стресса взлетят, отёки станут ещё больше, и вас накроет усталость», — гарантирует Оборин.

Эксперт подмечает, что включаться необходимо плавно. Для начала следует вернуть сон и добавить ходьбу, чтобы разогнать лимфу. В зале в первую неделю стоит делать пару лёгких тренировок на всё тело, брать веса в два раза меньше рабочих и ограничиться 15-20 повторениями. Цель — не рвать мышечные волокна, а просто пустить по ним кровь и «разбудить» суставы. Не садитесь на жёсткие детоксы, пейте больше воды, и уже через несколько дней нервная система вспомнит нужные паттерны. Тонус и энергия вернутся сами, без травм и выгорания.

