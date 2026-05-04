Кровь густеет, поджелудочная отказывает: С чем опасно есть мясо, объяснили врачи

Употребление жирной жареной пищи может особенно сильно ударить по здоровью, если сочетать такую еду со спиртными напитками. Это грозит резким ухудшением работы поджелудочной железы и печени, предупредил главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По его словам, микс также опасен тем, что способствует нарушению процессов пищеварения и сгущению крови.

"Из-за чего увеличивается риск тромбозов и нагрузка на сердце. Это может привести к сердечно-сосудистыми осложнениям", - цитирует врача "Радио 1".

Мясо лучше запивать не алкоголем или газировкой, а несладкими морсами или водой, считает специалист.

Ранее онколог и хирург Иван Карасев объяснил, что мясо с хлебом, кетчупом может стать настоящим испытанием, если есть проблемы с поджелудочной или кишечником.

При обилии белков и жиров в питании слизистую ничего не "раздражает" и кишечник не реагирует должным образом. Необходимо добавить клетчатку - любые овощи.

Самый полезный гарнир к шашлыку - отварная брокколи. Сульфорафан в продукте препятствует реакциям, запускающим преждевременное старение и онкологию.