Кровь густеет, поджелудочная отказывает: С чем опасно есть мясо, объяснили врачи

Российская Газета

Употребление жирной жареной пищи может особенно сильно ударить по здоровью, если сочетать такую еду со спиртными напитками. Это грозит резким ухудшением работы поджелудочной железы и печени, предупредил главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По его словам, микс также опасен тем, что способствует нарушению процессов пищеварения и сгущению крови.

"Из-за чего увеличивается риск тромбозов и нагрузка на сердце. Это может привести к сердечно-сосудистыми осложнениям", - цитирует врача "Радио 1".

Мясо лучше запивать не алкоголем или газировкой, а несладкими морсами или водой, считает специалист.

Ранее онколог и хирург Иван Карасев объяснил, что мясо с хлебом, кетчупом может стать настоящим испытанием, если есть проблемы с поджелудочной или кишечником.

При обилии белков и жиров в питании слизистую ничего не "раздражает" и кишечник не реагирует должным образом. Необходимо добавить клетчатку - любые овощи.

Самый полезный гарнир к шашлыку - отварная брокколи. Сульфорафан в продукте препятствует реакциям, запускающим преждевременное старение и онкологию.