Трихолог перечислил продукты, которые могут привести к облысению

Некоторые продукты могут привести к тусколости, ломкости и выпаданию волос. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог клиники «Доктор волос» Олег Евгеньевич Бучаров.

© Чемпионат.com

«Вспомните, как выглядят животные, которых плохо кормят. Их шерсть висит клочьями. А у тех, кто ест хорошо, шерсть густая и блестящая. Это наглядное бытовое доказательство того, что еда сильно влияет на состояние волос», — поясняет врач.

Трихолог объяснил, какие продукты следует ограничить.

Быстрые сахара (сладости). Они вызывают инсулиновые скачки, которые у предрасположенных людей усугубляют андрогенетическую алопецию. Гормональный баланс нарушается, волосяные фолликулы постепенно ослабевают и могут погибнуть.

Твёрдые жиры (фастфуд). Такая еда провоцирует воспаление в сосудах, ухудшает кровоток и питание волос. Кроме того, вредная пища способствует образованию свободных радикалов, которые повреждают клетки волосяного фолликула.

Алкоголь, избыток чая и кофе. Эти напитки мешают усвоению полезных макро- и микроэлементов из пищи и перевозбуждают нервную систему, что нарушает иннервацию волос и цикл их роста.

Злаки и молочка (при непереносимости глютена или лактозы). Если у человека есть такая чувствительность, злоупотребление этими продуктами может вызвать воспаление кожи головы, перхоть, зуд и, как следствие, выпадение волос.

Также врач напоминает, что жиры и сахара ведут к набору лишнего веса, а избыточная масса тела нарушает метаболизм, что плохо сказывается не только на волосах, но и на здоровье в целом.

«И всё же если у вас начали выпадать волосы, это не значит, что искать причину нужно только в тарелке. На самом деле вероятных причин довольно много, и определить их самостоятельно практически невозможно. Поэтому если вы заметили любые проблемы с волосами, то не теряйте время и обратитесь к врачу-трихологу», — заключает Бучаров.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.