Стало известно, что будет, если кушать один раз в день

Употребление пищи один раз в день может привести к системному сбою в организме человека, заявила специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.

«Организм воспринимает это как то, что настали тяжелые времена, надо готовиться: обмен веществ начинает замедляться и все, что поступает, любая лишняя "жиринка", все это откладывается. При этом человек еще и нервничает, когда недоедает», – сказала она РИА Новости.

В последнее время появилась мода на диеты, предполагающие одноразовое питание в течение суток. Врачи считают, что организм от этого сильно страдает.

