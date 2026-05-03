От солнечного удара до паразитов: какие опасности поджидают дачников на участке

С наступлением тепла люди все чаще проводят время на дачных участках. Однако, занимаясь уборкой территории или высадкой саженцев, есть вероятность столкнуться с рисками для здоровья. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, самая серьезная опасность, с которой рискуют столкнуться люди в дачный сезон, — травмы.

С непривычки чрезмерная физическая активность может спровоцировать мышечно-тонический синдром, который проявляется болью в спине либо напряжением в поясничном или плечевом отделе. Это происходит из-за длительного напряжения и спазма отдельных групп мышц. Также человек может испытывать боль в мышцах и суставах (не связанную с мышечно-тоническим синдромом) из-за того, что поднимал тяжести. Поэтому важно заранее готовить свое тело к дачному сезону, делать утром зарядку и разогревать мышцы, — сообщила врач.

Также в ясную и теплую погоду есть риск получить ожоги и солнечный удар, предупредила Чернышова.

Длительное пребывание на солнце без SPF-защиты и головного убора в дневные часы — с 11:00 до 15:00 — повышает риск ожогов и солнечного удара, так как в это время солнце особенно активно. Перед началом работы лучше нанести защитные средства и не забывать про панамки или косынки, — рекомендовала терапевт.

Во время работы с почвой высок риск заразиться столбняком, потому что бактерия остается жизнеспособной в почве на протяжении десятков лет, несмотря на высокие температуры. Чернышова рассказала, что заразиться можно через:

слизистые оболочки (глаза, нос, рот);

порезы;

царапины;

ожоги.

Это опасная болезнь, потому что она приводит к серьезным осложнениям, среди некоторых Чернышова назвала:

дыхательную недостаточность;

проблемы с сердцем;

хрупкость костей.

Если бактерия уже попала в организм, риск летального исхода очень высок. Поэтому рекомендуется заранее делать прививку от столбняка, чтобы избежать опасных последствий, — предупредила врач.

Не менее часто дачники заражаются яйцами гельминтов на участке, отметила терапевт.

Если растения на участке были обработаны естественным удобрением, в котором сохранились жизнеспособные личинки паразитов, они могут попасть на плоды, а затем и в организм человека. Особенно часто такое случается с клубникой. Перед едой любые плоды с участка нужно тщательно промывать, — заключила Чернышова.

