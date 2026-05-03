Психолог объяснил, как достичь состояния «прайма»

Спорт, здоровое питание и отсутствие вредных привычек способствуют хорошему самочувствию и энергичности.

Большую роль в этом процессе играет правильная мотивация, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» сексолог Анна Комлова.

«Если мы думаем, как нам войти в прайм-эру, то телу нужно уделять внимание. Вот, например, хочешь ты беговую дорожку, сколько раз я это слышала, у людей на ней просто висит бельё. А кто хочет ходить, он просто на месте ходит, ему не нужна беговая дорожка. Он просто дома встанет и на одном месте будет ходить, наматывать шаги. Здесь вопрос мотивации. Тело — это первое, с чем необходимо работать. Второе, с чем нам надо работать — надо пересмотреть то, как мы питаемся. Если я каждый вечер что-то выпил, покурил, с утра мне плохо, нет сил, то, конечно, их не будет хватать. Потому что ты сливаешься на это всё. Если ты ведёшь более здоровый образ жизни, соответственно, у тебя больше энергии и неважно, сколько тебе лет. Есть люди, которые при более здоровом образе жизни чувствуют себя в большем прайме, чем те, которые в 25 лет как телеги разваливаются».

