Как отказ от алкоголя помогает быстрее похудеть

Певец Стас Михайлов раскрыл секрет своего похудения: артист признался, что прошло уже три года, как он отказался от алкоголя, что и помогло сбросить лишние килограммы. По его словам, даже если он выпьет всего один бокал вина, у него тут же возникает желание есть. Поэтому Михайлов полностью исключил спиртное из своей жизни, а также стал есть один раз в день, передает «Комсомольская правда». Как алкоголь влияет на похудение и можно ли, перестав пить, сразу похудеть, «Вечерняя Москва» узнала у врача-гастроэнтеролога, диетолога Нурии Диановой.

Она объяснила, что спиртные напитки очень калорийны, а некоторые из них также содержат углеводы в большом количестве. Фактически, употребляя алкоголь, человек получает «пустые» калории.

С учетом того, что мало кто пьет спиртное по 100 миллилитров, если умножить количество калорий на объем бутылки, получается большой объем калорий, которые поступают в организм без еды, — указала эксперт.

Поэтому отказ от спиртного — хорошее решение для похудения. Помимо того, что человек перестает потреблять «пустые» калории, исключение алкоголя из рациона также положительно сказывается на здоровье.

После приема алкоголя жир откладывается в тканях печени и приводит к алкогольному жировому стеатозу. А в дальнейшем — к гепатиту и циррозу. Лишние калории могут «пойти» в висцеральный жир, поэтому человек может набрать большие объемы, — сообщила врач.

Но не стоит рассчитывать на то, что после отказа от спиртного похудение будет молниеносным и будут быстро заметны результаты. Исключение алкоголя должно быть частью стратегии по снижению веса.

Если человек действительно намерен снизить вес и создать дефицит калорий, то алкоголя на этом этапе должно быть как можно меньше. Спиртные напитки очень калорийны, при этом не дают ощущения сытости, а только провоцируют аппетит, — добавила диетолог.

Что касается Михайлова, то он, помимо отказа от алкоголя, внес и другие коррективы в свой образ жизни, потому и смог похудеть. Артист принял правильное решение: помимо того, что он смог снизить вес, он также уменьшил риск оказаться в алкогольной зависимости.

У людей его профессии этот риск очень большой, потому что можно «запивать» и творческие кризисы, и победы. В конечном итоге можно оказаться в зависимости, к тому же долгое время человек не будет этого признавать, — заключила Дианова.

