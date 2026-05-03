Профессор назвал цвета одежды, которые отпугивают комаров

В определённой одежде комары кусают человека реже. Врач-офтальмолог и профессор Михаил Коновалов рассказал, какие цвета помогают снизить вероятность укусов. По словам эксперта, выбор правильного оттенка может сделать человека менее заметным для насекомых.

© Чемпионат.com

Как отметил Коновалов, комаров привлекают тёмные и насыщенные цвета — особенно красный, бордовый и чёрный. А вот светлые и холодные оттенки, напротив, не так интересны для насекомых. К безопасным цветам специалист относит белый, зелёный, синий и фиолетовый.

Таким образом, отправляясь на природу в тёплое время года, лучше отдавать предпочтение одежде светлых и спокойных тонов — это снизит риск атак кровососущих насекомых.