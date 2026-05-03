Как принимать препараты для пищеварения после застолий

При появлении тяжести в животе после майских застолий допустим короткий курс ферментных препаратов, однако пробиотики лучше начинать пить на четвертый-пятый день. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук Евгений Белоусов, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

По словам эксперта, большое количество жареного мяса и алкоголя часто приводит к вздутию и другим нарушениям в работе пищеварения. Дело в том, что избыток белка и насыщенных жиров требует усиленной выработки желчи и ферментов поджелудочной железы.

Когда объем пищи превышает физиологические возможности, возникает функциональная диспепсия – состояние, при котором замедляется опорожнение желудка, появляется тошнота и чувство переполнения.

Если после еды сохраняется тяжесть, врач рекомендует пропить короткий курс ферментных препаратов, таких как панкреатин. Они содержат белковые молекулы, ускоряющие химические реакции в организме.

«Принимать нужно строго во время еды, а не до или после: так они смешиваются с пищевым комком и работают физиологично. При вздутии эффективны симетикон – ветрогонное средство, разрушающее газовые пузырьки – или отвары фенхеля», – пояснил медик в беседе с «Газетой.Ru».

Белоусов также рекомендует принимать пробиотические препараты — средства с живыми полезными микроорганизмами, которые помогают поддерживать или восстанавливать нормальную микрофлору кишечника. Вводить их нужно только на четвертый или пятый день после застолья, когда моторная функция стабилизируется и завершится фаза острого воспаления – так введенные бактерии лучше «приживутся».