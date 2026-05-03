Врачи напомнили о правилах работы на даче без вреда здоровью

С началом активного садово-огородного сезона поликлиники и амбулатории в Алтайском крае пустеют. Но это не значит, что все пациенты выздоровели. По данным регионального минздрава, количество вызовов экстренной помощи в это время возрастает.

Самые распространенные диагнозы, с которыми садоводов увозят на скорой, - гипертонические кризы, острые коронарные синдромы, ишемические атаки и травматизм. Чтобы отдых на даче не закончился инфарктом или инсультом, медики советуют следовать простым правилам.

"Прежде всего соблюдать режим труда и отдыха, ориентируясь на состояние своего здоровья, - отметила терапевт отделения профилактики поликлиники № 3 города Барнаула Вера Карпова. - А то наши пенсионеры, просидев всю зиму в квартирах, приезжают на дачу и сразу хватаются за лопаты, стремясь за день вскопать весь огород. А потом у них подскакивает давление, прихватывает стенокардия или остеохондроз, обостряется сахарный диабет. Начинать нужно с небольших нагрузок, чередуя их с периодами отдыха. И не забывать про питьевой режим и рациональное питание".

Тем, у кого уже есть хронические заболевания, - гипертоникам, диабетикам, астматикам, медики советуют перед началом дачного сезона обязательно пройти медосмотр и скорректировать лечение с учетом предстоящих нагрузок. И главное - не забывать с собой аптечку, чтобы не пропускать прием постоянных лекарств и иметь под рукой препараты для экстренной помощи - обезболивающие, антисептики, антигистаминные.

"Диспансеризацию и профилактические осмотры лучше пройти всем садоводам, что поможет оценить риски - какие заболевания могут обостриться при работе на даче, при длительном нахождении на солнце, - подчеркнула заведующая отделением профилактики барнаульской больницы № 3 Мария Ляпина. - Касается это не только людей старшего возраста, но и молодых, ведь гипертония, сахарный диабет сегодня часто встречаются у 30-35-летних. А у пожилых еще высок риск травматизма из-за остеопороза: можно запнуться и получить тяжелый перелом шейки бедра".

С учетом всех рисков по здоровью важно правильно подготовиться к дачному сезону. Использовать эргономичные инструменты, чтобы снизить нагрузку на спину и суставы. Беречься от тепловых ударов и перегревов, работая только в ранние утренние часы и в вечернее время, когда солнце не такое злое. Обязательно носить головной убор, легкую, дышащую одежду и соблюдать питьевой режим, не доводя до сильной жажды.

"Длительное пребывание на солнце, обезвоживание, а также наклоны и поднятие тяжестей повышают нагрузку на сосуды, а это факторы риска инсульта, - говорит врач-невролог Краевой клинической больницы Денис Иванов. - Чтобы их минимизировать, при прополке лучше использовать невысокую скамейку или наколенники. При переноске тяжестей сгибать колени, а не спину, чтобы перераспределить вес на ноги. Ну и не забывать мерить давление утром и вечером, особенно если есть предрасположенность к гипертонии".

Измерять давление каждый день на даче советуют и кардиологи, а также следить за пульсом, который в спокойном состоянии не должен превышать 80 ударов в минуту, а при физических нагрузках - 120. По словам главного внештатного специалиста-кардиолога регионального минздрава Анны Ефремушкиной, 70 процентов всех погибших от инфарктов - люди старше шестидесяти, а это как раз те, кто любит работать в садах и огородах.

"В Алтайском крае около 600 тысяч человек страдают гипертонической болезнью, которая может привести к сердечно-сосудистому коллапсу, - отметила она. - Им необходимо постоянно принимать лекарства, чтобы держать давление в норме. Но жара, тяжелая работа на даче, обезвоживание иногда все равно вызывают скачки давления. Тут главное внимательно следить за своим состоянием. Если появилась резкая боль за грудиной, отдающая в левую руку или лопатку, одышка - лучше сразу вызвать скорую помощь, а не ждать, что само пройдет. Очень важно вовремя приехать в больницу, ведь чем быстрее оказана помощь, тем больше вероятность полностью восстановить сердечную мышцу. К сожалению, сегодня, по нашей статистике, только одиннадцать процентов пациентов с инфарктом приезжают в течение первых двух часов".

Окружающая природа, с которой так мечтают слиться все дачники, оказывается тоже небезопасна для здоровья. Самый страшный сорняк на участке - борщевик, встреча с которым для некоторых заканчивается больничной койкой и непроходящими шрамами на теле.

"Чаще всего садоводы к нам поступают с ожогами после контакта с борщевиком, - подтвердила главврач Краевого кожно-венерологического диспансера Аннетта Айбазова. - Сок борщевика вызывает тяжелые ожоги, особенно под воздействием солнечных лучей. Поэтому работать с растениями нужно только в закрытой одежде и в перчатках. Если все-таки появился ожог, это место необходимо промыть, наложить стерильную повязку и принять антигистаминные средства. Но бывают случаи, когда волдыри от борщевика быстро распространяются по телу, тогда нужно срочно ехать в больницу".

Немало неприятностей могут доставить дачникам солнце и насекомые. Поэтому медики советуют не забывать использовать солнцезащитные кремы с SPF 30+ и репелленты от комаров и клещей.

"В аптечке обязательно должны быть антигистаминные препараты, мази от ожогов и укусов, стерильные повязки, особенно если есть склонность к аллергическим реакциям и отекам, - напомнила главврач Краевого кожвендиспансера. - А тем, у кого есть кожные заболевания - дерматиты или аллергии, мы вообще не рекомендуем находиться под прямыми солнечными лучами. Также им нужно беречься от прямого контакта с землей и растениями, чтобы не усугубить ситуацию. А аллергикам в период цветения березы и других опасных для них деревьев и кустарников надо постоянно принимать антигистаминные средства".

Основные рекомендации дачникам

Работать в саду или на огороде не более восьми часов - лучше всего ранним утром и вечером, когда солнце не такое злое;

Выбирать одежду и головной убор, защищающие от солнца;

Использовать солнцезащитные кремы;

Подбирать удобный инвентарь, скамейки и наколенники;

Соблюдать питьевой режим, не забывать принимать лекарства;

После работы не злоупотреблять алкоголем и банными процедурами.

Кстати

На майских праздниках многие дачники после тяжелого дня в огороде любят сходить в баньку, пожарить шашлык и устроить застолье со спиртными напитками. Но врачи не рекомендуют сочетать работу на даче с алкоголем, жирной пищей и банными процедурами. Это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к необратимым последствиям.