Как оценить риски приближающегося инфаркта и инсульта

Выпирающий живот (у мужчин его часто называют "пивным") может возникнуть у людей даже с небольшим излишком веса. Почему это происходит и чем опасно, "Российской газете" рассказала доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета, кандидат медицинских наук Татьяна Пинчук.

Что такое "пивной живот"?

"Пивной живот" - это яркий признак абдоминального (висцерального) ожирения. При этом типе ожирения жировые "залежи" формируются внутри брюшной и грудной полости, обволакивая внутренние органы, включая даже сердце, и затрудняя их работу.

"Исследования подтверждают: высокое соотношение окружности талии к бедрам (маркер именно этого типа ожирения) связано с более серьезными изменениями в структуре сердца, чем просто высокий индекс массы тела (ИМТ). Другими словами, форма тела может быть опаснее, чем цифра на весах", - отмечает доктор Пинчук.

В чем различие между висцеральным и подкожным жиром?

В организме есть два типа жировой ткани. Подкожный жир, который откладывается на бедрах и руках - "пассивное" хранилище энергии.

"Висцеральный жир (тот самый "пивной живот") располагается глубоко в брюшной полости - вокруг печени, кишечника и, что самое страшное, непосредственно на поверхности сердца. Этот жир называют эпикардиальным (Epicardial Adipose Tissue, EAT). Это не просто "склад" жировой ткани, а активный эндокринный орган. Он вырабатывает вещества (адипокины, цитокины), которые провоцируют воспаление и нарушают работу миокарда", - пояснила Татьяна Пинчук.

Как висцеральный жир влияет на сердце?

Ключевой механизм повреждения описан в журнале Biomolecules (2024) - у медиков даже есть специальный термин "кардиолипотоксичность".

"Дело в том, что эпикардиальный жир "перекармливает" сердечную мышцу жирными кислотами. Их избыток накапливается внутри клеток сердца (кардиомиоцитов) в виде токсичных метаболитов - церамидов. Церамиды повреждают митохондрии (энергетические станции клетки), запускают окислительный стресс и воспаление. В результате сердечная мышца теряет способность нормально сокращаться", - поясняет врач.

Почему мужчины в группе риска?

Исследования выявили четкие гендерные различия. До наступления менопаузы женские гормоны - эстрогены - защищают женщин от абдоминального ожирения, "направляя" жир в подкожную клетчатку бедер и ягодиц. Но у мужчин жир прежде всего откладывается именно в висцеральной области. Женщинам стоит учесть: с возрастом и потерей фертильности женщины теряют эту защиту и догоняют мужчин по сердечно-сосудистым рискам.

Как оценить свои личные угрозы для сердца и сосудов?

Измеряйте не вес, а окружность талии (ОТ) и бедер (ОБ). Соотношение ОТ к ОБ выше 0,9 для мужчин и 0,85 для женщин - сигнал опасности.

Для снижения риска нужно контролировать накопление жира в области живота - это можно делать, если следить за сбалансированностью питания и регулярно выполнять физические упражнения. И конечно, обращаться к врачу, если своими силами привести себя в порядок не получается.