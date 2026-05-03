Почему человек должен вспотеть хотя бы раз за день

Доктор Александр Мясников заявил, что человек должен хотя бы раз в день вспотеть от физической активности.

Мясников объяснил, что работающие мышцы функционируют как эндокринный орган, от которого напрямую зависят иммунитет, чувствительность к инсулину, когнитивные функции и уровень воспаления в организме.

Мясников отметил, что при нагрузках мышцы выделяют миокины — сигнальные молекулы, воздействующие на печень, сердце, мозг и жировую ткань. Эти процессы помогают сокращать количество висцерального жира, препятствуют развитию диабета и «жировой печени», а также стимулируют пластичность нейронов, отвечающих за память и обучение.

Мясников подчеркнул, что без физической работы эти механизмы не запускаются. Чтобы поддерживать здоровье, он рекомендовал ежедневно ходить в быстром темпе, пользоваться лестницами, приседать и делать гимнастику, пишет АиФ.