Названы лучшие упражнения для похудения

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для похудения. Об этом сообщает Men Today.

В список вошли классический бег, езда на велосипеде, активная ходьба и упражнения со скакалкой. Дома эксперт предложила выполнять упражнение «скалолаз», отжимания, приседания с прыжком, а также элементы йоги и пилатеса. Для работы в спортивном зале предусмотрены выполнение берпи, работа с канатами и плавание.

Отдельным блоком выделены упражнения на специализированных тренажерах и с использованием отягощений. В их число вошли спринты на беговой дорожке, гребля, «прогулка фермера», а также силовые движения — от классической становой тяги и махов гирями до широких приседаний.

Ранее фитнес-тренер Стюарт Картер назвал лучшую тренировку для похудения после 40 лет. Он предложил включить в занятия приседания с махами, планку с поворотами таза, упражнение «скалолаз», скручивания, а также повороты в приседе.