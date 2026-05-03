Голова в тонусе: врачи назвали лучшие способы для улучшения памяти и внимания

Жалобы на ухудшение памяти и снижение внимания в последнее время все чаще возникают не только у пожилых, но и у молодых людей. Вместе с экспертами разбираемся, в чем причина и как сохранить ясность ума.

© Вечерняя Москва

По данным ВОЗ, когнитивные нарушения могут начинать проявляться уже в возрасте 35 лет. Чтобы расстройства не прогрессировали, важно вовремя их заметить и начать лечение.

«Все как в тумане», «голова не варит» — с этих фраз у меня начинается каждый второй прием, — комментирует психиатр, кандидат медицинских наук Эдуард Холодов. — И если снижение когнитивных функций у пожилых — закономерный процесс, то стремительное проседание мышления, внимания и памяти у молодых людей до 40 лет — это реальность, которую опасно игнорировать.

Так почему же мозг и у молодых сдает позиции? По мнению эксперта, у современного мозга три главных врага. Хронический стресс: длительное нервное напряжение приводит к росту уровня кортизола, который напрямую влияет на область мозга, отвечающую за память, объясняет психиатр. Второй враг — хронический недосып, провоцирующий ухудшение памяти и замедление реакции. Информационная перегрузка тоже отрицательно влияет на концентрацию внимания.

Наш мозг не приспособлен к постоянному потоку уведомлений, переключению между 15 вкладками и мгновенным ответам на сообщения, — объясняет врач. — Он выдыхается к середине дня, а качество работы падает.

И как быть? В нашей реальности стрессов, хронической усталости и изобилия информации не избежать. В современной медицине инструментов для этого достаточно, утверждают эксперты. В ход идут и лекарственная терапия, и народные средства вкупе с различными гимнастиками для ума.

Существуют научно доказанные методы повышения когнитивных способностей с помощью нейромодуляции, — говорит нейрофизиолог, доктор медицинских наук профессор Ринат Гимранов.

Действительно: методы нейромодуляции, как и лекарственная терапия, позволяют изменить передачу нервных импульсов, улучшить координацию работы центральной и периферической нервной системы. Но чтобы все это заработало, придется менять привычки. По рекомендации специалистов, чтобы держать голову в тонусе, необходим здоровый сон (7–9 часов в сутки). Не стоит забывать про физическую активность (20–25 минут в день).

Если нет движения, то нет энергии для когнитивных процессов, — уточняет Ринат Гимранов.

И, конечно, правильное питание: в рационе обязательно должны быть жирная рыба, орехи и семена, зеленые листовые овощи, зеленый чай, ягоды и цельнозерновые крупы.

И тренируйте мозг с умом, — советует психиатр Эдуард Холодов. — Складывание пазлов, игра в карты, решение судоку, шахматы, запоминание новых слов — все это отлично стимулирует интеллект и улучшает память. Еще один мощный метод — нейрогимнастика. Это выполнение повседневных задач нестандартным образом: чистить зубы левой рукой (если вы правша), ходить по дому с закрытыми глазами, учиться играть на музыкальном инструменте. Это активизирует новые нейронные связи и способствует развитию гибкости мышления.

Заучивание стихов, скороговорок, по слову ежедневно на иностранном языке и игра в шахматы также помогают улучшить память, считает психолог Валентина аль-Марфади.

Мало кто догадывается, что самый короткий путь к ясности ума лежит через нос, — добавляет аромастилист Наталья Королева. — Наше обоняние напрямую связано с частью мозга, отвечающей за память. Исследования показывают: правильно подобранный запах помогает настроить мозг на решение конкретной задачи. Аромат розмарина включает внимание перед важной встречей, мята перечная помогает бороться с усталостью, а эвкалипт пробуждает мозг, улучшая когнитивные способности.

Однако важно понимать: народные средства — это поддержка, а не лечение.

Если после коррекции образа жизни в течение 2–3 месяцев вы не видите улучшений, не откладывайте визит к врачу, — советует Эдуард Холодов.

КСТАТИ

Классическая музыка активизирует структуры мозга и повышает скорость решения интеллектуальных задач. В течение 15–20 минут после прослушивания классики развивается так называемый «эффект Моцарта» — улучшение когнитивных способностей. Считается, что музыка Моцарта оказывает благоприятное влияние на пространственное мышление и умственное развитие.