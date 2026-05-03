Названы главные ловушки ЗОЖ, которые мешают сбросить вес

Многие россияне исключают фастфуд и сладости, переходят на «правильное питание», но вес не уходит. Врач-диетолог «СМ-Клиника» Максим Лисовский в беседе с Life.ru назвал главные причины этого парадокса.

© Чемпионат.com

Самая частая ошибка — убеждение, что полезная еда автоматически низкокалорийна. Даже на ЗОЖ можно создать профицит энергии. При этом чрезмерное урезание рациона (ниже 1200 ккал) заставляет организм замедлять метаболизм.

Эксперт пояснил, что люди часто не учитывают заправки, орехи, смузи и соки. «Полезные» сладости (мёд, финики, сиропы) — это быстрые углеводы, вызывающие скачки сахара. Обезжиренные продукты содержат добавленные сахара и плохо насыщают. Даже цельнозерновые продукты при избытке ведут к набору веса.

Алкоголь организм воспринимает как токсин, переработка которого становится приоритетом — жиросжигание на это время замедляется.

Ещё одно заблуждение — что достаточно просто «меньше есть». При дефиците калорий без активности организм теряет мышцы, замедляется обмен веществ.