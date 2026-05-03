Кардиолог рассказал, что нельзя делать пожилым людям

Работа на улице при неблагоприятных погодных условиях вкупе с тяжёлым физическим трудом повышает риск инсульта. Особенно это опасно для людей с хроническими заболеваниями, рассказал кардиолог Бранислав Богунович.

Как пишут "Известия", долгое пребывание на жаре ведёт к обезвоживанию. Организм сужает сосуды, пытаясь сохранить кровоснабжение мозга. У гипертоников это может спровоцировать криз.

У некоторых людей, особенно пожилых, давление, наоборот, падает. При морозе сосуды тоже сужаются, что тоже повышает давление.

Тяжёлая физическая работа на улице также заставляет давление расти: во время нагрузки мышцы напрягаются, сосуды сужаются. Подобные изменения поначалу носят временный характер, но со временем способны перерасти в хронические заболевания. Холод действует на сосуды аналогично жаре.

Врач подчеркнул, что и жара, и мороз являются факторами риска. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит избегать длительной работы на улице.