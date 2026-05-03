Какая болезнь особенно опасна для садоводов

С приходом весны дачники могут столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, передающейся от рыжих полевок и других грызунов, сообщил Роспотребнадзор.

«С наступлением дачного сезона Роспотребнадзор информирует о том, как обезопасить себя от геморрагической лихорадки с почечным синдромом – тяжелого инфекционного заболевания, проявляющегося поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека. Среди грызунов основными источниками вируса являются рыжие полевки, обитающие в лесах», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Заразиться можно не только от рыжей полевки, но и от других мышевидных грызунов. Вирус способен выживать при низких температурах и долгое время сохраняться на загрязненных поверхностях, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что вакцины против возбудителей этого заболевания не существует, поэтому избежать заражения можно только с помощью соблюдения правил личной гигиены и борьбы с грызунами.

Специалисты пояснили, что инкубационный период составляет около двух-трех недель. Среди основных симптомов выделяются слабость, озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, рвота и бессонница.

Для минимизации рисков перед началом сезона в дачном доме необходимо провести проветривание, а также просушить матрасы, одеяла и подушки, так как солнечный свет убивает вирус. Уборку следует проводить исключительно в маске и перчатках, добавили в Роспотребнадзоре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко в конце 2025 года опроверг слухи об эпидемии мышиной лихорадки в российских регионах.