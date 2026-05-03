Эксперт рассказал, чем опасны пирожные

Сочетание жира и белой муки, углеводов и сахара — самое лучшее, что мог получить древний человек для быстрой энергии. Но время, стиль жизни и продукты изменились, поэтому сейчас торты, плюшки и конфеты скорее опасны для жизни. Об этом накануне 3 мая, Дня кондитера, рассказала врач-диетолог. К каким заболеваниям могут привести современные сладости и чем их заменить, узнала «Парламентская газета».

Праздник специалистов маленьких радостей

Профессиональный праздник мастеров, делающих торты, выпечку, конфеты и десерты, отмечают 3 мая в России и ряде стран постсоветского пространства. Эта дата приурочена к созданию в 1932 году Всесоюзного научно-исследовательского института кондитерской промышленности (ВНИИКП). Организация занималась разработкой рецептур сладостей, в числе которых и легендарное «Птичье молоко».

Кондитеры научились делать жизнь людей слаще, однако врачи все чаще бьют тревогу. Маленькие кулинарные радости оборачиваются необратимыми последствиями для здоровья. Первое, что приходит на ум, — ожирение, от которого страдают все больше людей. Но есть и не такие очевидные. Например, ускоренное старение организма и деменция.

Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина «Парламентской газете», от пирожных и конфет в организме быстрее изнашиваются клетки, печень и скорее могут проявиться болезнь Альцгеймера или деменция.

Трансжиры старят

Кондитерские изделия — это изобретение человечества, которых изначально в природе не было. У первобытных и древних людей были дикие ягоды, фрукты и мед, для добычи которого требовалось очень много усилий.

«Сладостей на самом деле было мало, — сказала врач. — Сейчас все фрукты в большей степени культивированы, и понятно, что дикие были не такие сладкие».

Переваривать даже тот сахар нашим предкам помогала клетчатка, которой было много в продуктах. Разбухая и заполняя желудок, она надолго обеспечивала чувство сытости.

«Как раз в желудке вырабатывается гормон голода грелин. И чем меньше желудок, тем меньше площади, где этот грелин может вырабатываться. Поэтому все было задумано природой немножечко по-другому», — объяснила Соломатина.

После того как научились добывать сахар из сахарного тростника и свеклы, в нем не осталось клетчатки.

«Поскольку никто уже не грызет тростник, да и свеклу в сыром виде тоже никто не ест, то какие-то включения микро- и макроэлементов в сахаре номинальные, — рассказала диетолог. — К тому же и кондитерские изделия сейчас делают не из какао-бобов. В основном используют заменители».

В большинстве случаев это жесткие трансжиры, которые, встраиваясь в клеточную мембрану, делают ее непластичной.

«Фактически это то, что происходит у нас в старости, — сказал врач. — Когда мы окисляемся, накапливаем такие повреждения, то видим, что суставы не очень хорошо гнутся, мы не очень эластичные. Дело в том, что сама клетка не может нормально пропустить питательные вещества через эту мембрану. Получается, что организм стареет быстрее».

Ароматизаторы — обманка для мозга

Кроме трансжиров, люди научились делать и добавлять в еду различные ароматизаторы и красители, обманывающие мозг, вызывая ощущение, что в продукте содержатся настоящие свежие ягоды или фрукты.

«Например, запах малины, — рассказала Соломатина. — воспринимается определенными зонами мозга как аромат спелой ягоды. В ответ на это мозг говорит: "Ешь, это для тебя хорошо, сейчас там больше всего витаминов, микро- и макроэлементов. Мы же знаем, что в спелых плодах больше всего питательных веществ и они самые полезные. Поэтому: 'Ешь, пока есть', запасайся впрок". И мозг активно откликается на запахи, на вкусовые ощущения, полагая, что мы едим свежайшую малину, а там сплошная химия».

Получается, что такое количество углеводов, как из пирожного, от малины, например, никогда не поступало.

«Раньше все, что съели, потом тратили на добывание дальнейшего пропитания. Но сейчас мы ни от кого не бегаем, не охраняем свою тридцатикилометровую территорию от посягательств на нашу кормовую базу, а в теплых квартирах даже дрожать не надо. Естественно, что энергия запасается в виде жира, складируется в организме», — отметила врач.

По ее словам, пока все это синтезируется и накапливается, глюкоза, которая остается в кровяном русле, повреждает эндотелии. В ответ на что формируются атеросклеротические бляшки, которые фактически являются замазкой для поврежденных сосудов.

Страдает от переедания вредной еды и печень. Когда она пытается ловить излишний жир, сама становится жирной и синтезирует в том числе холестерин. На них начинает реагировать иммунная система.

«Она же видит, что непорядок, что это вторжение убивает организм, — сообщила Соломатина. — Избавиться она может через воспаление. Постоянное воспаление — это стимулятор возникновения и сердечно-сосудистых заболеваний, и онкологии, и диабета, и аутоиммунных заболеваний, деменции. Это, по сути, те заболевания, которые раньше ассоциировались с возрастом. Мы видим, что сейчас люди в возрасте после 40 биологически становятся старыми. То есть по паспорту человек еще молодой, а по состоянию организма — уже нет».

И самое страшное, что процесс это необратимый. Если идет воспаление, в сосудах головного мозга начинают страдать нейроны и идет процесс дегенерации, то деменция фактически необратима.

«Лобные доли и префронтальная кора, к сожалению, уходят безвозвратно. И это результат в том числе переедания сладкого. Разрушение организма не меньше, чем от наркотиков. Просто более медленное», — рассказала врач.

Ягоды и горький шоколад

Заменить кондитерские изделия диетолог рекомендует натуральными ягодами и фруктами. С ними можно делать желе, пастилу, сорбеты. Подменять свежие плоды сухофруктами — тоже не лучшая идея.

«Нужно понимать, что сухофрукты в пять раз калорийнее фруктов, — сказала Соломатина. — Если очень хочется сладкого, то можно взять маленький кусочек горького шоколада и посмаковать его. Мозгу не важно количество, ему нужна продолжительность. Чем дольше, тем больше он получает удовольствия».

Таким образом, его можно очень хорошо обманывать. Например, съесть тушеных овощей для объема, а потом очень долго рассасывать маленький кусочек горького шоколада. Тем более что клетчатка заберет на себя и излишки сахара.