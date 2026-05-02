Как плавание перестраивает сердце

Врач Павлова: Плавание перестраивает сердце на молекулярном уровне
Плавание практически перестраивает сердце на молекулярном уровне, поэтому является мощнейшим инструментом для его прокачки. Об этом пишет в своем канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По ее словам, ученые выяснили, что плавание влияет на микроРНК - маленькие молекулы-контролеры, решающие, какие белки будут строиться в организме. Этот вид активности запускает цепочку обновлений. В частности, оно повышает рост клеток сердечной мышцы, способствует прорастанию новых кровеносных сосудов. Кроме того, оно обеспечивает защиту клеток сердца от гибели и помогает им справляться со стрессом.
Также эксперименты ученых показали, что и при беге, и при плавании на 5% повышается потребление кислорода. Но только после бассейна сердце становится физически сильнее, например, у мышей выросла масса левого желудочка. А бег не дает такого обновления.
"В воде вы весите примерно на 90% меньше. Если при беге ваши суставы и позвоночник получают микроудары при каждом шаге, то в бассейне вы тренируете сердце в состоянии почти полной невесомости. Это делает плавание самым безопасным видом нагрузки: вы укрепляете сосуды, не "убивая" колени", - резюмировала Павлова.