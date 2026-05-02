Как плавание перестраивает сердце

Плавание практически перестраивает сердце на молекулярном уровне, поэтому является мощнейшим инструментом для его прокачки. Об этом пишет в своем канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, ученые выяснили, что плавание влияет на микроРНК - маленькие молекулы-контролеры, решающие, какие белки будут строиться в организме. Этот вид активности запускает цепочку обновлений. В частности, оно повышает рост клеток сердечной мышцы, способствует прорастанию новых кровеносных сосудов. Кроме того, оно обеспечивает защиту клеток сердца от гибели и помогает им справляться со стрессом.

Также эксперименты ученых показали, что и при беге, и при плавании на 5% повышается потребление кислорода. Но только после бассейна сердце становится физически сильнее, например, у мышей выросла масса левого желудочка. А бег не дает такого обновления.