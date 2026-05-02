Врач раскрыла секрет работы здоровых привычек

ГлагоL

Формировать здоровый образ жизни ребенка стоит начать до его рождения, ключевую роль играет семейный пример. Об этом 30 апреля рассказала детский реабилитолог Екатерина Паснова.

В беседе с «Радио 1» она уточнила, что малыш должен с рождения видеть полезные привычки. Поэтому родителям начинать надо с себя, отметила врач.

При этом режим дня Паснова назвала профилактикой ожирения и связанных с ним проблем. Правильное питание, движение и распорядок напрямую влияют на качество жизни. А малоподвижность может привести к лишнему весу, риску сахарного диабета и развития других заболеваний.

Особое внимание реабилитолог уделила сну: он должен быть, в среднем, 8-9 часов, и оставаться регулярным.