Врач раскрыла секрет работы здоровых привычек

Формировать здоровый образ жизни ребенка стоит начать до его рождения, ключевую роль играет семейный пример. Об этом 30 апреля рассказала детский реабилитолог Екатерина Паснова.

В беседе с «Радио 1» она уточнила, что малыш должен с рождения видеть полезные привычки. Поэтому родителям начинать надо с себя, отметила врач.

При этом режим дня Паснова назвала профилактикой ожирения и связанных с ним проблем. Правильное питание, движение и распорядок напрямую влияют на качество жизни. А малоподвижность может привести к лишнему весу, риску сахарного диабета и развития других заболеваний.

Особое внимание реабилитолог уделила сну: он должен быть, в среднем, 8-9 часов, и оставаться регулярным.