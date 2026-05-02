В чем польза кориандра

Кориандр часто остается в тени более «дорогих» специй вроде шафрана или куркумы, но его нередко относят к так называемым «золотым» пряностям — не по цене, а по значимости и универсальности. Это растение известно еще и под другим именем — кинза. Причем речь идет об одном и том же виде: зелень называют кинзой, а семена — кориандром. И у них, по сути, совсем разный характер, утверждают авторы канала «Умная ферма Gronics».

© ГлагоL

Кинза имеет яркий, специфический аромат, который вызывает полярные реакции: одни ее обожают, другие не переносят из-за странного «мыльного» привкуса. Ученые связывают это с особенностями генетики. А вот кориандр — это уже совсем другая история: его семена дают мягкий, пряный вкус с цитрусовыми нотами. Именно поэтому зелень и семена в кулинарии не заменяют друг друга. Кинзу добавляют в свежие блюда, а кориандр чаще идет в маринады, мясо, овощи, выпечку и даже некоторые сорта пива. Он же используется в парфюмерии и медицине.

История у кориандра очень древняя. Его семена находили в гробнице Тутанхамона, а в Древнем Египте считали символом бессмертия. Растение знали и в Древнем Риме, и в Греции, где его описывали врачи и философы. В Средние века в Европе кориандр добавляли в хлеб и пиво, чтобы продлить их свежесть, а также использовали в разных лечебных и даже «магических» рецептах.

В Россию кориандр пришел сравнительно поздно, в конце XVIII века, и долго воспринимался как обычная сорная трава. В народе его даже называли «вонючим зельем». Но со временем отношение изменилось, и уже к XIX веку специя прочно вошла в кухню. Сегодня Россия входит в число крупных поставщиков кориандра, а сам он стал привычной частью кулинарии.

Особое место кориандр занял в смесях специй и традиционных блюдах. Он входит в хмели-сунели, карри, аджику, используется в соусах и маринадах. Отдельная слава у него связана с бородинским хлебом, где он стал одной из ключевых нот вкуса.

Интерес к кориандру связан и с его полезными свойствами. Ему приписывают антибактериальное действие, поддержку иммунитета, помощь в работе сердца и пищеварения, мягкое влияние на нервную систему. Также отмечают его способность участвовать в регуляции уровня сахара в крови и защите клеток от повреждений. Эти эффекты сегодня активно изучаются, и часть из них действительно получает научное подтверждение.

При этом специя подходит не всем. Врачи советуют не злоупотреблять кориандром, особенно при беременности, аллергии на растения семейства зонтичных, диабете и проблемах с давлением. Важно учитывать индивидуальные реакции организма.

В кулинарии же главное правило простое: умеренность. Кориандр раскрывается лучше всего, если использовать свежемолотые зерна или слегка обжаривать их перед добавлением. Тогда аромат становится более глубоким и теплым, не перебивая вкус самого блюда.

Полезными свойствами обладают многие привычные нам специи и травы. Например, лавровый лист содержит эфирные масла, помогающие мягко снижать давление, успокаивать нервную систему, выводить лишнюю жидкость и соли. Мелисса известна с древности как средство от стресса и бессонницы, помогает при тревожности, поддерживает сердце.