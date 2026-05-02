Дышится легко: как уборка помогает быстрее выздороветь и не заразить других

Весной не только пробуждается природа, но и растет число случаев респираторных вирусных инфекций. Нередко болезни передаются «под одной крышей» — за одним заболевшим членом семьи заражается другой. Можно ли снизить риск распространения инфекции с помощью уборки дома, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.

Она отметила, что прежде всего уборка в доме поможет не заболевать другим членам семьи. Для этого нужны влажная уборка и проветривание, причем чем чаще, тем лучше.

— Смена воздуха — то, что не любят ни вирусы, ни микробы. Для их размножения подходят тепло, застой воздуха, пыль. Проветривание помещения позволит защитить других членов семьи в доме, где уже есть один заболевший, — объяснила эксперт.

Кроме того, проветривание важно для обеспечения достаточного количества кислорода в доме. Обычный кондиционер с этой задачей, как правило, не справляется, потому что он перегоняет один и тот же воздух, незначительно его очищая и меняя температуру. Однако есть такие устройства, как бризеры, которые «закачивают» воздух снаружи, очищают и согревают его.

— Без кондиционера можно и нужно проводить комплексное проветривание. Это полезно в любое время года, в том числе зимой. Нужно открыть окна и двери настежь в разных комнатах, чтобы воздух интенсивно прогонялся через всю квартиру, — посоветовала терапевт.

Проветривание повышает количество кислорода в воздухе, что важно и для заболевших, и для здоровых домочадцев. Это помогает больному выздороветь. Главное, чтобы в момент проветривания он был укрыт, не мерз и не находился на сквозняке. Для насыщения воздуха кислородом достаточно пяти–десяти минут интенсивного проветривания. После него нужно оставить окно приоткрытым, чтобы сохранять вентиляцию.

— После этого очень легко дышится. Проветривание помещения полезно и для тех, кто работает из дома — если проводить его два раза в день, насыщение воздуха кислородом будет повышать его работоспособность, — добавила собеседница «ВМ».

Для ускорения процесса выздоровления заболевший человек и его домочадцы могут чаще мыть полы и протирать поверхности от пыли, менять домашнюю одежду, пижаму и наволочку.

— Стирка одежды и постельного белья позволит не допустить повторного заражения. Если больной человек кашлял в подушку, то при вдохе с наволочки микробы снова могут попасть в его организм. А стирка одежды и белья позволяет этого избежать, — заключила Чернышова.

В начале февраля в России наблюдался резкий рост заболеваемости ОРВИ. Количество зарегистрированных случаев тогда увеличилось на 9,6 процента и составило около 665 тысяч человек.