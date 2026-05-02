Названы продукты, лучше всего снижающие давление после 50 лет

При повышенном давлении после 50 лет важно следить за рационом.

«Можно включить в рацион продукты, богатые калием, потому что он выводит натрий из организма. Но, например, бананы богаты не только калием, они достаточно калорийные и сладкие, поэтому их нужно с осторожностью есть людям, у которых сахарный диабет или так называемый преддиабет. В свекле содержится оксид азота, который благотворно влияет на сосуды, расширяет их. Будут полезны ягоды, морсы из малины, калины, черноплодной рябины. Они дают мочегонный эффект, а вывод лишней жидкости из организма как раз-таки помогает снизить давление. Хорошо добавить в свой рацион рукколу, шпинат, капусту листовую», - рассказала «Свободной Прессе» врач-кардиолог Поликлиника.ру Анастасия Яценко.

Еще пряности и приправы будут снижать употребление соли, потому что, используя их, мы уменьшаем ее количество в блюдах, а значит снижаем давление, отметила врач.

Рацион – это профилактика, но не лечение

«Если пациент гипертоник, то вряд ли какие-либо продукты без гипотензивной терапии помогут восстановить давление. У меня был пациент, который принимал раствор калины в надежде восстановить давление, а в результате ухудшил свое состояние, у него появилась сердечная недостаточность и начали страдать почки из-за того, что не справлялись с выводом жидкости. Поэтому про продукты можно говорить только в разрезе профилактики, но не лечения», - отметила врач-кардиолог.

Ранее сообщалось, при каком давлении нужно немедленно вызывать скорую.