Почему стоит отказаться от сна до обеда в выходные

Практикующий врач Дмитрий Горковский поделился с «Чемпионатом» причиной, по которой вредно спать до обеда. Он назвал желание полежать в кровати в субботу и воскресенье подольше довольно частой ловушкой. Мы искренне воспринимаем сон как справедливую компенсацию за тяжёлую рабочую неделю, но на практике оказываем своему организму медвежью услугу и сбиваем с толку биологические часы.

«Тело привыкло работать по достаточно чёткому графику — утром должен повышаться кортизол, чтобы мы были активными и готовыми к движению, а вечером должен расти мелатонин. Сдвигая время пробуждения на несколько часов, вы создаёте странное для нервной системы состояние. Свет за окном уже давно есть, уровень активных гормонов по физиологической логике должен быть на пике, а вы искусственно удерживаете себя в состоянии покоя», — сказал эксперт.

Горковский объяснил, что, заставляя себя встать в час дня, вы чувствуете тело не отдохнувшим, а скорее разбитым. Появляется ощущение тяжести в голове, мышцы кажутся ватными, желания двигаться нет. Это состояние называется инерцией сна. К тому же поздний подъём неизбежно сдвигает время отхода ко сну. Организм физически не успеет накопить нужный уровень адекватной усталости к привычному времени отхода ко сну в воскресенье. Получается классический замкнутый круг.

Наиболее эффективный отдых — не попытка жадно набрать упущенные часы сна за один раз, а сохранение стабильности ритма. Гораздо полезнее лечь спать чуть раньше вечером, чем превращать утро выходного дня в бесконечное лежание под одеялом, после которого нужно ещё полдня приходить в себя.

