Тренер объяснил, почему работа на огороде не может заменить спорт

Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин рассказал «Чемпионату», почему работа на огороде не может заменить полноценные занятия спортом. Он отметил, что с наступлением дачного сезона многие забрасывают зал с мыслями вроде: «Я в выходные столько грядок вскопал, зачем мне штанги?» Звучит логично: устал, потел, на утро всё болит. Кажется, что отлично потренировался, но это не так.

«Давайте посмотрим с точки зрения биомеханики. Грамотная тренировка — это дозированный, симметричный стресс, который делает тело сильнее. А прополка грядок — многочасовая работа в неестественной позе — спина согнута, поясница берёт на себя дикую сдвигающую нагрузку. Положение асимметрично, ведь лопату обычно держим на одну сторону. Это не развитие, а износ опорно-двигательного аппарата. Да, калорий вы сожжёте прилично, возможно, даже больше, чем на беговой дорожке, но бонусом получите жёсткий спазм мышц спины и перегруженные суставы», — сказал эксперт.

Оборин добавил, что тренажёрный зал нужен для подготовки тела к даче. Крепкий мышечный корсет удержит позвоночник, пока вы возитесь с землёй. Поэтому заменять фитнес огородом нельзя. Воспринимайте грядки просто как тяжёлый физический труд, а также обязательно делайте банальную суставную разминку перед тем, как взять лопату, и не забывайте менять стороны в процессе работы.