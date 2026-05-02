В чем польза шашлыка для здоровья

Шашлык является довольно полезным продуктом благодаря высокому содержанию белка, витаминов и микроэлементов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога, терапевта, научного сотрудника лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяну Солнцеву.

По словам эксперта, правильный шашлык будет полезен для здоровья. Для приготовления на углях можно использовать мясо, курицу, рыбу и морепродукты. Все эти продукты содержат качественный легкоусвояемый белок, а также витамины группы В (включая В12, который не получить при вегетарианском питании), витамины Д, А и Е. Кроме того, в мясе немало минеральных веществ железа, калия, магния, цинка и других микроэлементов.

Однако для получения всей пользы мясо нужно правильно хранить, мариновать и готовить. Перевозить его следует только в холоде, даже если дорога не занимает много времени. При транспортировке мясо нельзя хранить вместе с фруктами и овощами.

Также важно не жарить шашлык на открытом огне угли должны как следует прогореть перед приготовлением. Желательно защитить мясо от интенсивного дыма, подчеркнула эксперт.Ранее семейный нутрициолог Антонина Цвинария назвала оптимальную порцию шашлыка на человека. Это 200-300 граммов, а при чувствительном желудочно-кишечном тракте до 100 граммов. По ее словам, майские застолья нередко заканчиваются тяжестью и дискомфортом в ЖКТ. Причины переедание, жирная пища, быстрый прием еды и алкоголь.