Названы два опасных последствия закуривания стресса

Курение в период эмоционального напряжения подвергает организм дополнительному физиологическому стрессу, что значительно повышает риск сердечно-сосудистых катастроф и рака. Об этом «Газете.ру» рассказал Махмуд Мортада, врач-онколог, торакальный хирург, научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии.

По словам врача, мнение о том, что сигарета помогает расслабиться — это опасный миф. Попадая в мозг, никотин провоцирует резкий, но кратковременный выброс дофамина, создавая ложное ощущение эмоционального покоя.

«Физиологически сигарета действует как мощный стимулятор. Она сужает кровеносные сосуды и увеличивает частоту сердечных сокращений. В результате организм испытывает дополнительный физический стресс, а не расслабление», — предупреждает эксперт.

По словам онколога, когда в кризисной ситуации человек начинает непрерывно курить, доходя до пачки в день, он подвергает свое тело колоссальной острой токсической нагрузке.

Непрерывное поступление больших доз никотина вызывает выраженный спазм сосудов, повреждение эпителия дыхательной и пищеварительных систем и эндотелия – внутренней защитной выстилки артерий. Это приводит к скачкам артериального давления и нарушению кровотока.

«Также на фоне такого стрессового курения повышается склонность к тромбообразованию. Это в разы увеличивает риск острых сердечно-сосудистых катастроф, включая инфаркт миокарда, инсульт», — отметил Мортада.

Врач также отмечает, что падение уровня никотина в крови вызывает раздражительность, тревогу и напряжение, которые человек ошибочно принимает за реакцию на жизненный стресс. Чтобы убрать этот дискомфорт, он снова тянется за сигаретой, перезапуская цикл стресса. В этом случае даже ситуативная попытка успокоиться с помощью сигареты перерастает в хроническую никотиновую зависимость.