Мужское хобби оказалось полезным для женского здоровья

Рыбалка признана эффективным способом гормонального оздоровления женщин. Как рассказала Life.ru врач-инфекционист Марият Мухина, пребывание у воды снижает уровень кортизола на 15–25% уже за 20–30 минут, нормализует сон и улучшает работу половых гормонов.

Блики на воде стимулируют выработку мелатонина, который регулирует эстроген, прогестерон и тестостерон. В результате улучшается менструальный цикл и повышается фертильность. Ритм волн запускает выброс эндорфинов и серотонина, что облегчает ПМС, повышает либидо и эмоциональную стабильность.

Кроме того, рыбалка даёт физическую нагрузку, снижает воспаление и тренирует осознанность. В компании она стимулирует выработку окситоцина — гормона объятий, снижающего тревожность.