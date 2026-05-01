В Роскачестве назвали семь ошибок на пикнике, опасных для здоровья

Чтобы избежать инфекций и отравлений на пикнике, необходимо соблюдать правила приготовления шашлыка на природе, напомнили в Роскачестве.

Во-первых, нельзя одним ножом резать сырые и готовые продукты.

"Даже один раз нарезанный тем же ножом помидор может стать причиной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что разделить также следует доски и контейнеры для хранения продуктов.

Во-вторых, опасно хранить сырое мясо при комнатной температуре более двух часов, а в жару - более часа.

"Соблюдайте холодовую цепочку. Перевозите продукты в термосумке с аккумуляторами холода, доставайте продукты непосредственно перед приготовлением", - подчеркнули в Роскачестве.

В-третьих, не стоит мыть сырое мясо рядом с другими продуктами. В этом случае - безопаснее промокнуть его бумажными полотенцами. Дело в том, что при мытье бактерии с него с каплями могут разлетаться на расстояние до одного метра.

В-четвертых, важно помнить, что цвет жареного мяса не говорит о его готовности. Оно должно быть прожаренным внутри. У такого мяса волокна легко разделяются, сок - прозрачный. Особенно тщательно следует прожаривать курицу.

В-пятых, готовое мясо также следует хранить в холоде и обязательно - в закрытой посуде.

В Роскачестве также обратили внимание, что если мясо начало портиться, разогрев ему не поможет. Это заблуждение также может неблагоприятно отразиться на здоровье.

Ну а в-седьмых, подчеркнули в ведомстве, нельзя забывать о мытье рук перед приготовлением пищи, а также после контакта с сырым мясом.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста