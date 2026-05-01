Ученые выяснили, как утренняя зарядка влияет на организм

Регулярные утренние тренировки значительно снижают риск развития сердечно-сосудистых и обменных заболеваний. К такому выводу пришли учёные, наблюдавшие за группой из 14 489 человек в течение года.

Авторы разбили день на 15-минутные интервалы и сопоставили время активности с показателями здоровья. Эпизодом активности считался период с повышенным пульсом не менее 15 минут подряд, что позволило оценить реальную реакцию организма на нагрузку.

У тех, кто регулярно тренировался утром (особенно в промежутке с 7:00 до 8:00), зафиксировано снижение риска:

ишемической болезни сердца — на 31%;

гипертонии — на 18%;

нарушений жирового обмена — на 21%;

диабета второго типа — на 30%;

ожирения — на 35%.

Эксперты подчёркивают, что эти различия сохранялись независимо от общего уровня физической активности.

По словам учёных, результаты показывают лишь взаимосвязь, а не прямую причинно-следственную связь. На показатели здоровья могут влиять биологические ритмы, сон, питание и другие привычки.