Бабл-ти признали опасным для здоровья — выяснилось, что добавляемые в него шарики тапиоки в некоторых случаях приводят к кишечной непроходимости и удушью. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказала старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета Екатерина Титова.

По ее словам, употребление тапиоки во время разговора или при спешке может привести к тому, что крупные и вязкие шарики вместо пищевода попадут в дыхательные пути. Как следствие — произойдет асфиксия.

Также специалист предупредила — если переесть таких шариков и не запить достаточным количеством воды, то они могут слипнуться в комок и вызвать кишечную непроходимость. Эксперт не рекомендовала тапиоку детям до пяти лет.

Ранее врач-диетолог и терапевт Регина Ахуньянова предупредила об опасности бабл-ти. Регулярное употребление этого популярного напитка с шариками тапиоки провоцирует набор веса, накопление жира в печени и развитие инсулинорезистентности, объяснила доктор.