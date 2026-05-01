Почему шашлыки нельзя сочетать с алкоголем

Эндокринолог «СМ-Клиники» Анна Одерий объяснила, чем может навредить сочетание шашлыков с алкоголем. Последствия их совместного употребления врач раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, когда человек одновременно ест жирную пищу и пьет алкоголь, организм получает сразу несколько видов нагрузки. При этом печень в первую очередь начинает нейтрализовать алкоголь, так как воспринимает его как потенциально токсичное соединение. В результате процессы переваривания и утилизации жиров временно замедляются.

«Печень в такой ситуации работает в условиях повышенной нагрузки. Если подобные эпизоды повторяются регулярно, возрастает вероятность накопления жира в клетках печени. Это особенно важно для людей, у которых уже есть заболевания печени, в том числе неалкогольная жировая болезнь», — предупредила Одерий.

Врач добавила, что сочетание жирного шашлыка и алкоголя также негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и вызывает изжогу, тяжесть, вздутие, тошноту и общее ощущение дискомфорта. Кроме того, это сочетание вредит поджелудочной железе и увеличивает риск панкреатита. Также Одерий предупредила, что шашлык со спиртным провоцирует обезвоживание.

Ранее россиян предупредили о штрафах за приготовление шашлыка во дворе. За жарку шашлыка в необорудованном месте могут взыскать от 5000 до 15 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима — до 10-20 тысяч рублей.