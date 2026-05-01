Названа главная опасность майских праздников

Главная опасность, которая подстерегает россиян во время отдыха в мае, - это алкоголь, предупредила заместитель главного врача КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Игнатикова, чьи слова приводятся в канале ведомства в "Макс".

Врач объяснила, что воздействие прямых солнечных лучей в сочетании с физической нагрузкой усиливает токсическое действие этилового спирта на организм. Кроме того, при употреблении алкоголя увеличивается риск теплового удара, повышения артериального давления, а также травм.

"Алкогольное опьянение родителя также опасно для детей. Они постоянно должны находиться под наблюдением, особенно у воды и рядом с костром", - отметила Елена Игнатикова.

Еще одной угрозой являются клещи, переносящие боррелиоз и энцефалит. Чтобы защититься от паразитов, надевайте светлую закрытую одежду, используйте специальные защитные средства. Нужно осматривать шею, уши и другие уязвимые области каждые два часа, советует специалист.