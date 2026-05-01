Врач назвал ошибку, которая повышает риск рака кишечника у молодых

Сокращение доли молока в рационе может быть связано с ростом случаев рака кишечника у молодых людей, поскольку отказ от этого продукта снижает поступление кальция, важного для профилактики заболевания. Об этом заявила врач общей практики Рупа Пармер в комментарии для Daily Mail.

© Газета.Ru

По словам эксперта, в последние годы все больше людей сознательно исключают молочные продукты из рациона, часто без медицинских показаний, заменяя их растительными альтернативами. Это может снижать поступление кальция — вещества, которое играет важную роль в защите кишечника.

Пармер ссылается на данные исследования Оксфордского университета, в котором анализировались пищевые привычки более 542 тысяч женщин. Ученые установили, что ежедневное употребление молока может снижать риск развития рака кишечника примерно на 17%. В целом продукты, богатые кальцием, включая молоко и йогурт, уменьшали вероятность постановки такого диагноза на 16% в течение длительного наблюдения.

Как пояснила врач, защитный эффект связан именно с кальцием. В толстом кишечнике он связывает желчные кислоты и свободные жирные кислоты, снижая их потенциально канцерогенное воздействие на слизистую оболочку.

При этом исследование показало, что не все молочные продукты обладают одинаковым эффектом: например, сыр и мороженое не демонстрировали аналогичной связи со снижением риска.

Пармер подчеркнула, что связь между отказом от молока и ростом заболеваемости пока не доказана окончательно, однако считает тенденцию тревожной. По ее словам, многие пациенты самостоятельно диагностируют у себя непереносимость молочных продуктов, хотя медицинские обследования это не подтверждают.