Эксперт дал совет, как сохранить режим сна в период длинных выходных

Сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский рассказал «Чемпионату», как сохранить режим сна в период майских праздников. По мнению эксперта, многие ошибочно думают, будто выходные созданы для того, чтобы забыть про будильник и компенсировать усталость долгой спячкой до обеда. Кажется, что так тело лучше отдохнёт после рабочих стрессов и тренировок, но у нашей физиологии немного другие правила игры.

«Организм живёт по циркадным ритмам или биологическим часам, и ему всё равно, суббота сегодня на календаре или вторник. Когда вы резко сдвигаете время пробуждения, мозг воспринимает это как перелёт в другой часовой пояс. Вы устраиваете себе настоящий джетлаг, не вставая с кровати. Нервная система перестаёт понимать, когда запускать выработку кортизола для активности, а когда готовить мелатонин для отдыха. В итоге в понедельник просыпаетесь разбитым, а на тренировке не можете собрать тело в кучу», — сказал Горковский.

Горковский рассказал о простом правиле, которое не даст сломать систему. Не следует сдвигать время подъёма больше чем на час-полтора от привычного будничного графика. Хочется поваляться — без проблем, но не делайте из этого марафон до полудня: тело обожает рутину и стабильность.

Именно в условиях предсказуемого режима нормально протекают процессы восстановления мышц и связок. Ваша задача не в том, чтобы загнать себя в жёсткие рамки и страдать на выходных, а в том, чтобы дать организму понятные настройки и в понедельник быть полным сил, не пытаясь реанимировать себя литрами кофе.

